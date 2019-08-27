Хирург из Нижнего Тагила рассказал о причинах массового увольнения коллег

Нижний Тагил, 27 августа. Причиной массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле является кадровый дефицит. Об этом заявил заведующий хирургического отделения ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев.

По его словам, нагрузка на хирургов увеличилась около двух лет назад, однако последней каплей стало увольнение хирургов из Демидовской больницы, когда больных перераспределили среди других больниц. Изотеев подчеркнул, что это и послужило толчком в данной ситуации, а заработная плата не играла решающей роли.

«Основное наше условие – это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — рассказал хирург телеканалу «360».

Он рассказал, что всего в больнице работает шесть хирургов, между которыми распределяется 30 круглосуточных дежурств. В смену дежурят два врача. На каждого специалиста приходится по десять ночных дежурств. После того, как врач отработает сутки в больнице, он вынужден выходить на дневную смену.

Изотеев подчеркнул, что перед тем, как написать заявление на увольнение, хирурги обращались в разные инстанции, однако не получили никакого ответа.

«Мы подходили к администрации с целью улучшения условий труда, усиления дежурной бригады, улучшения диагностики и оплаты труда. Нас не услышали», — рассказал медик.

Изотеев подчеркнул, что работа в хирургическом отделении не остановилась.

«Также оказывается экстренная помощь, также дежурим», — подчеркнул медик.

Напомним, что на ситуацию с увольнением врачей отреагировали в Кремле.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, министерство здравоохранения занимается этим вопросом.

Во вторник в ЦГБ №1 Нижнего Тагила приехал глава регионального Минздрава Андрей Цветков, а также замглавы региона Павел Креков.