Вашингтон, 27 августа. Суд США одобрил достигнутые договоренности между российской компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» и американской прокуратурой по условиям предоставления ответчику доступа к документам, послужившим основанием для предъявления обвинений. Об этом свидетельствует распоряжение судьи Дэбни Фридрик. При этом по решению американского суда часть документов, на основе которых были выдвинуты обвинения против «Конкорда», так останется засекреченной.

До настоящего времени защита «Конкорда» не могла обсуждать «конфиденциальную информацию» с сотрудниками российской фирмы, согласно прежнему распоряжению Фридрик. Адвокат российской компании Эрик Дюбелье подчеркивал, что такое положение дел делало практически невозможным процесс подготовки к суду.

Одобренные договоренности предусматривают, что правительство определит ряд документов, которые впоследствии будут считаться материалами «среднего уровня конфиденциальности», передает ТАСС. С этими документами в России смогут ознакомиться и представители фирмы, и потенциальные свидетели по делу. Правда работать с документами они смогут только в установленных местах и под присмотром уполномоченных лиц.

Значительная часть документов так и останется засекреченной. Работать с ними можно только на территории США и только адвокатам. Защитники смогут поделиться этой информацией только по разрешению суда. Все это является еще одним свидетельством того, что американская сторона таким образом скрывает отсутствие доказательств.

Достигнутые договоренности касаются нескольких миллионов документов, включая материалы, которые уже считаются неконфиденциальными. Дюбелье заявлял ранее, что его команда провела год, чтобы ознакомиться со всеми документами, но до сих пор так и не закончила этот процесс.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер 18 апреля опубликовал доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось. Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов.

В ходе расследования Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем компаниям из РФ по статье «сговор против США» и «мошенничество», не представив при этом ни единого аргумента в поддержку своей позиции. Российская компания «Конкорд», безосновательно обвиняемая представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра.

Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что они преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. При этом прокуроров суд обязал представить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу».

После провала расследования стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес компании «Конкорд». Примечательно, что через несколько дней после появления информации об обращении компании в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.

После провала своего «расследования» Мюллер, как и Барр, подал в отставку, а американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе его арестовать.

