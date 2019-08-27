НАТО может применить силу в случае серьезной кибератаки, заявил Столтенберг

Лондон, 27 августа. Кибератака в отношении НАТО может привести к применению статьи 5 договора альянса о коллективной обороне, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В статье, опубликованной в журнале Prospect, Столтенберг обращает внимание на то, что даже одна кибератака может нанести ущерб экономике альянса на миллиарды долларов. Кроме того, может быть подорван оборонный потенциал и нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

«НАТО приспосабливается к этой новой реальности, чтобы мы все были в безопасности, как и на протяжении последних 70 лет. Серьезная кибератака может инициировать применение статьи 5 нашего основополагающего договора. Это наше обязательство по коллективной обороне, когда нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех», — заявляет генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг назвал киберпространство «новым полем боя». В связи с этим НАТО ставит в приоритет подготовку квалифицированных кадров, оснащение необходимой техникой и финансирование.

Отметим, в марте президент США Дональд Трамп представил в Конгресс проект государственного бюджета на 2020 финансовый год. Он предложил значительно увеличить расходы на оборону, сославшись на возросшую «конкуренцию с Россией». 9,6 млрд долларов из военного бюджета Трамп предлагает выделить на операции киберкомандования США (US Cyber Command, USCYBERCOM). Эта строка бюджетных трат испытала в новом бюджете буквально взрывной рост — в нынешнем году на киберкомандование было потрачено лишь чуть больше 700 млн долларов.

В июне The New York Times опубликовал материал, в котором утверждает, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников правительства, что кибератаки на Россию со стороны США участились за последний год. По информации издания, Вашингтон пытается внедрить вредоносное программное обеспечение в российское управление энергосистемой. С его помощью американские власти якобы смогут собрать информацию об электросетях в России. Кроме того, у них будет возможность отключить элементы системы.

Президент США Дональд Трамп назвал статью ложью, передавала «Газета.ру».