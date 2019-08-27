Объявлена дата запуска третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

Москва, 27 августа. Аэропорт «Шереметьево» откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

1 сентября международный аэропорт «Шереметьево» запустит ВПП-3. В торжественном открытии новой взлетной полосы примут участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководить Росавиации Александр Нерадько, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также гендиректор АО «МАШ» Михаил Василенко.

Предполагалось, что третью ВПП откроют к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Однако открытие неоднократно переносилось.

В аэропорту ожидают, что с вводом в эксплуатацию ВПП-3 число взлетно-посадочных операций вырастит с 55 в час до 90. Помимо новой ВПП, «Шереметьево» до конца года планирует ввести терминал С1 пропускной способностью 20 млн пассажиров, в 2021 году — терминал С2 на 10 млн пассажиров.



Ранее «Известия» сообщали, что международная ассоциация аэропортов обратилась к Дитриху с инициативой сократить число голосовых объявлений на территории аэропорта «Шереметьево».

Такая концепция получила название «Тихий аэропорт». Согласно ей, должно быть снижено число голосовых сообщений, что будет способствовать нормализации уровня звукового фона на территории аэропорта, а также уменьшить стресс их посетителей.

«Газета.ру» сообщала, что во всех российских аэропортах в скором времени может заработать технология распознавания лиц. В крупных российских аэропортах уже проводятся тестирования подобных алгоритмов. Испытания пилотных проектов будут вестись до конца 2019 года — начала 2020 года.