Журналист «Проекта» Ходорковского координировал работу «фабрики компромата» Навального в Петербурге

Вскрытая в Петербурге подпольная редакция Алексея Навального по созданию компромата на «неудобных» для него политиков могла финансироваться и координироваться Михаилом Ходорковским через подконтрольный медиа «Проект» и журналистку Ольгу Чуракову. Подробности в материале ФАН.

«Фабрика компромата» Навального

На днях в Петербурге была раскрыта подпольная редакция по подготовке фейковых материалов. На квартире, которая была незаконно занята «платными расследователями», содержалась необходимая для создания компромата техника и оборудование. Фейковые расследования выпускались в отношении определенных политиков, которые будут участвовать в выборах 8 сентября. Примечательно, что все «отрабатываемые» кандидаты входят в партию «Единая Россия» и уже представали объектами расследования в СМИ. Это позволяло «расследователям» Навального перемешивать имеющийся компромат с банально выдуманными вбросами о наличии дорогого имущества, связей с криминалом и любовниц.

Очевидно, что в дальнейшем ставка «фабрики компромата» была сделана на Петербург, ведь фигурантом лживого компромата выступал градоначальник Александр Беглов. Однако материалы не были сформированы или попросту ждали своей публикации. Примечательно, что работающие в этой незаконной редакции люди заблаговременно покинули квартиру, не попав под арест полицейскими, прибывшими по вызову владельца квартиры.

Финансирование и координация Ходорковским «фабрики компромата» Навального

В деятельности Алексея Навального всегда присутствовали щедрые спонсоры, среди которых выступал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Он финансировал либеральное движение, возглавляемое Навальным, в череде незаконных акций оппозиции в Москве с 14 июля по 17 августа. Учитывая тот факт, что в найденной в Петербурге «фабрике компроматов» присутствовали дорогостоящие камеры, дроны для съемки и другое оборудование, на созданное предприятие выделялись солидные средства. Создание фейков о представителях «Единой России» было выгодно как Навальному, так и Ходорковскому.

Очевидно, что Навальный в вопросе создания «фабрики компроматов» кооперировал работу со структурами Ходорковского, выделяющего щедрое финансирование. На его деньги было закуплено оборудование и нанят персонал, который обеспечивал проведение расследований и создание фейков. Петербургская «теневая редакция» требовала координатора, который имеет богатый опыт в создании фейковых расследований и новостей. Выбор пал на журналистку Ольгу Чуракову – сотрудницу медиа «Проект», подконтрольного Ходорковскому.

Чуракова в журналистской среде имеет сомнительную репутацию. Она считается довольно слабым журналистом, не получившим признания. Ходорковским она использовалась сугубо в рамках координации работы «фабрики компромата» в Петербурге, поскольку обладает опытом создания фейковых новостей. Она была запачкана бездоказательным и голословным «расследованием» в деле об обвинении депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Неспособная вести настоящую журналистскую работу, Чуракова стремилась раскрутить в России повторение скандала с Харви Ванштейном, но была поймана на фейке. Что впрочем, нисколько не помешало ей называть себя настоящим и честным журналистом.

Медиа «Проект» стоит за фейковыми статьями «расследователей» Навального

Координация работы «фабрики компромата» в Петербурге требовала вовлечения Чураковой на стадии создания незаконного предприятия. Согласно предоставленной источником распечатке с указанием электронных билетов на поезд, приобретенных Чураковой, она приезжала в Петербург 22 февраля 2019 года. В этот момент было необходимо поставить работу «фабрики» и передать политический заказ на политиков, указанных в «компроматном списке». Проект должен был отличаться от расследований ФБК и «Проекта» по стилистике и фактуре, чтобы в них не обнаружили профессионализма и не вышли на след структур Навального и Ходорковского. Эти детали были учтены и переданы Чураковой, выступающей лишь в качестве исполнителя заказа.

Поиск информации и создание липовых компроматов с применением технических средств и оборудования требует времени. Кроме того, в рамках заказа Ходорковскому и Навальному было выгодно, чтобы порочащая честь информация о политиках появилась ближе к проведению Единого дня голосования 8 сентября.

Координирующая работу «фабрики» Чуракова следила за проведенной работой, согласовывала документы и прочее. Однако в ее работу были внесены коррективы. Разоблаченная незаконная редакция заставила Чуракову приехать в Петербург снова, что подтверждается предоставленной распечаткой железнодорожных отправлений. Журналистка посетила город на Неве 26 августа, в день, когда «фабрика» оказалась накрыта полицейскими. Раздав дальнейшие указания работникам, которым удалось скрыться от ареста полицейскими, она спешно уехала обратно в Москву 27 августа.

Как указывают источники в оппозиционной среде, главная задача «расследователей» в Петербурге – это дискредитация губернаторских и муниципальных выборов. В числе целей врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер ЗАКСа Вячеслав Макаров и другие представители исполнительной и законодательной власти города. Особенно те, которые отвечают за избирательный процесс.

На данный момент, в редакцию ФАН обратилось несколько сотрудников избирательных комиссий, которые сообщили, что «некие» журналисты просили их за деньги солгать на диктофон и камеру, сделать вброс «липовых» документов. В частности речь шла о фэйковых махинациях во время выборов и подготовке к ним. Они отказались, но не уверены, что кто-то из коллег не согласился пойти на провокацию, ведь суммы были внушительные.

Политический раскол в борьбе за власть между Ходорковским и Навальным

Созданная Навальным и координируемая Ходорковским структура должна была нанести репутационный ущерб депутатам и принести организаторам политические дивиденды. Однако сейчас в отношениях между оппозиционерами происходит политическая борьба. Разочаровавшийся в провале незаконных акций Навального в Москве Ходорковский решил прекратить финансирование принадлежащих блогеру структур и организаций. Ходорковский является человеком, который знает счет деньгам и понимает, что деятельность Навального не оправдывает финансовых вложений.

Кроме того, Ходорковский решил идти по отдельной от Навального политической дороге и реализовывать свои амбиции в сфере политики. Единый день голосования является важным звеном цепи достижения поставленной перед собой цели. Однако Навальный с созданным проектом «Умного голосования» явно мешает Ходорковскому. Олигарх уже неоднократно критиковал созданный блогером проект и представлял свою «схему» для голосования на выборах. Она заключается в порче бюллетеней, если в них нет определенных, выгодных олигарху кандидатов. Проект Навального предусматривает голосование за «любого кандидата», кроме представителя «Единой России».

Политические расхождения и встали во главе раскола в отношениях между Навальным и Ходорковским. Понимая, что структуры блогера существовали за счет финансов и людского ресурса олигарха, он начал оказывать давление, в том числе путем раскрытия «теневых фабрик» Навального. Другими словами, обнаружение редакции в Петербурге стало неким предостережением для Навального уйти с политического пути Ходорковского. Это объясняет и тот факт, что к моменту приезда полиции в квартире уже никого не было. Акция была спланирована, «расследователей» оповестили о грядущей проверке квартиры. Ходорковский пытается убрать с политического помоста блогера, который своим проектом «Умного голосования» приносит слишком много проблем и осложнений.