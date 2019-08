Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

Вашингтон, 27 августа. Американские конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее сообщение размещено в Twitter-аккаунте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Члены Конгресса заявляют, что Трамп обязан ввести ограничения в отношении Турции, как того требует американское законодательство.

President Trump, you must sanction Turkey over its purchase of the S-400 air defense system, as required by U.S. law. Turkey’s interests are best served by partnership with the U.S., not the Kremlin.https://t.co/gEk3HF3WpX