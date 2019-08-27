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Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

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Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки С-400Вашингтон, 27 августа. Американские конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее сообщение размещено в Twitter-аккаунте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Члены Конгресса заявляют, что Трамп обязан ввести ограничения в отношении Турции, как того требует американское законодательство.

«Интересам Турции наилучшим образом служит партнерство с США, а не с Кремлем», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что еще одна поставка российских зенитных ракетных систем С-400 по контракту с Турцией прошла 27 августа.

Напомним, поставки российских систем С-400 в Турцию начались 12 июля. Планируется, что российское вооружение будет использоваться турецкими военными с апреля 2020 года.

США выступали против сделки по системам ПВО между Москвой и Анкарой. Вашингтон требовал, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРС, а взамен предлагал приобрести американские комплексы Patriot. Также Штаты угрожали задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35. Власти Турции отказались идти на уступки американской стороне. 17 июля пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что приобретение Турцией комплексов С-400 несовместимо с покупкой F-35.

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Источник: House Foreign Affairs Committee
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