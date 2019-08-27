Додон анонсировал визит молдавской делегации в Москву для восстановления отношений

Кишинев, 27 августа. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что несколько делегаций с членами правительства Молдавии прибудут в Москву в сентября. Целью визитов будет восстановление российско-молдавских отношений, об этом глава Молдавии рассказал в интервью телеканалу «НТВ Молдова».

Додон отметил, что власти Молдавии последние 10 лет не стремились сбалансировать отношения со всеми иностранными партнерами. Президент Молдавии добавил, что последние три года Кишинев проводил антироссийскую политику. Новое правительство намерено восстановить отношения с зарубежными партнерами. Додон подчеркнул, что ушедшая в оппозицию Демократическая партия даже настроила против себя ЕС.

Додон сообщил, что в сентябре посетит Брюссель, Москву и Вашингтон. Кроме того, в ближайший месяц ожидается визит премьер-министра Майи Санду в Москву. Главной темой визитов станут новый контракт на поставку российского газа и восстановление торговых отношений.

По итогам выборов в парламент Молдавии в июне текущего года было сформировано большинство из поддерживающей президента страны Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum. Они выступили против Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которая контролировала власть.

Ранее Додон поблагодарил Россию за поддержку усилий по сохранению стабильности в республике. Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и министерству иностранных дел России «за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку усилий по сохранению стабильности в стране».