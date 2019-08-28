Сирия, 28 августа. В Идлибе проваливается попытка контрнаступления боевиков. В Хасаке взрыв мотоцикла убил ребенка. Протурецкие боевики обмениваются ожесточенными ударами с курдским и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в южные районы Идлиба и ударили с воздуха по укрытиям радикалов, совершили вылет на северо-восток Латакии

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оттеснили наступление боевиков в Идлибе к исходным позициям, отразили нападение ИГИЛ1 в пустыне Бадия в Дейр-эз-Зоре

Курды: совместно с войсками международной коалиции провели рейд на востоке Дейр-эз-Зора, где зачистили тайник с боеприпасами боевиков ИГИЛ1, в Ракке выводят отряды из пограничных с Турцией зон.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обстреливают из крупнокалиберной артиллерии позиции курдских радикалов на севере Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в установке бомбы в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре напало на конвой сирийской армии, организовали нападение на КПП правительственных сил на востоке провинции Дияла в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, о том, что якобы отбила обратно у правительственной армии три поселка, потеряла свыше трех десятков боевиков в Идлибе и была отброшена уже вечером к исходным позициям.

«Фатах аль-Мубин»: направили к позициям правительственных сил автомобиль с террористом-смертником близ поселка Абу-Омар на юге Идлиба - атаку удалось отразить.

Провинция Латакия

Утром местные источники сообщили о взрыве в городе Латакия. Бомба была установлена в районе Ат-Табият, в результате взрыва был нанесен небольшой материальный ущерб близлежащим зданиям, как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Несколько ракетных снарядов, выпущенных боевиками «Тахрир аш-Шам» упали в окрестностях города Салнафа, но информации о пострадавших в ходе обстрела жителях не поступала, как передало агентство SANA. ВВС Сирии снова совершили боевой вылет к городу Кабана, как сообщает портал Step News, и в ответ на обстрел сбросили на укрепления бомбы, как передал новостной портал Masar Press Net.

САА активизировала свои полевые операции против джихадистов в северо-восточной Латакии после того, как в район прибыли несколько колонн подкрепления от четвертой бронетанковой дивизии, чтобы поддержать новую попытку штурма Кабаны.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн на севере провинции протурецкие боевики «Свободной сирийской армии»(ССА) продолжают обмениваться ударами с курдскими радикалами из числа «Освободительных сил Африна». По данным портала ANHA, турки обстреляли вечером укрытия курдов в деревне Алкамия - сведения о пострадавших среди курдов или местных жителей не поступали.

Турция направила десять грузовиков с гуманитарной помощью в Алеппо. Как стало известно новостному агентству Gulf 365, всего за время существования фонда в Алеппо было направлено 508 грузовиков помощи нуждающимся. О чем не распространяется фонд, так о том, что грузовики отправляются в зоны оккупации «Щит Евфрата», занятые группами боевиков, которых поддерживает Турция.

Днем в районе Кафр-Калбин города Азаз микроавтобус «военной полиции» ССА был подорван на мине, о чем сообщает новостной портал Step News. В результате взрыва как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Боевики ССА уже возложили ответственность за инцидент на курдских радикалов из состава «Освободительных сил Африна». 2 августа взрывное устройство, установленное курдами, детонировало в машине сотрудника военной полиции ССА Азаза, убив его и ранив членов его семьи.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестный истребитель нанес авиаудар по позициям иранских военных в городе Абу-Кемаль, как сообщил источник в сети Twitter Ali Alleile. По данным канала SMM Syria, в результате атаки погибло два иракских бойца шиитскогро ополчения «Хашд аш-Шааби», уничтожено несколько автомобилей. Источники утверждают, что вероятней всего авианалет совершили израильские беспилотники. Двумя днями раннее три бойца шиитской партии «Хезболла» погибли при налете израильских ВВС. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что истребители нанесли удары по иранским целям сил «Кудс» и шиитским формированиям в Сирии.

В пустыне Бадия в западной части провинции «спящие ячейки» ИГИЛ снова совершили нападение на позиции сирийской армии. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, нападения произошли в районе городов Меядин и Абу-Кемаль. По словам корреспондента портала Step News, после двухчасового столкновения ВВС Сирии сбросили бомбы на места скопления радикалов у Меядина.

Государственный департамент США на своем официальном Twitter-канале опубликовал сообщение о том, что американским военнослужащим совместно с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) удалось обнаружить в ходе рейда к востоку от города Дейр-эз-Зор тайник с боеприпасам ИГИЛ и зачистить его.

Провинция Даръа

Жители города Дараа-эль-Балад эксгумировали тела трех боевиков «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии», которая действовала на юге Сирии). Тела достали из туннеля в районе Маншия, как сообщил портал Halab Today. Жители региона приняли решение об эксгумации тел по просьбе родственников погибших радикалов. Корреспондент пояснил, что тела были извлечены из обвалившегося в 2014 году туннеля, который был прорыт под городом боевиками и который они планировали продлить до ближайшего контрольно-пропускного пункта сирийской армии. Туннель был подорван, находящиеся в нем боевики погибли и не извлеченными из-под завалов остались трое из них. Сегодня их днем тела были извлечены из-под завалов после нескольких часов работы тяжелой строительной техники и бульдозеров и будут захоронены на кладбище к югу от города.

Провинция Идлиб

Утром «Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») объявил о начале новой военной операции, направленной против сил сирийских военных. Группировка сообщила, что в качестве трофеев ее боевики захватили танк, три бронированных машины пехоты и зенитную пушку, как передал Twitter-канал Radi Al Kul. По данным агентства Al Masdar, под предводительством оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин», джихадисты штурмовали позиции САА у холма Тель-Марак, но не добились значительных успехов.

Боевики «Ансар ат-Таухид» заявили, что нанесли ракетный удар по САА на востоке провинции. Радикалы «Аджнад аль-Кавказ» в свою очередь направили два заминированных автомобиля, управляемых смертниками, к позициям армии, но оба были обезврежены так и не доехав до позиций САА, как передал местный источник Hosein Mortada. «Аджнад аль-Кавказ» - группировка чеченских боевиков, численность которой составляет всего 200 человек, которые не присоединились ни к одному из действующих альянсов из-за идеологических разногласий. Но после наступления САА, как и многие другие небольшие группы джихадистов, они забыли о вражде с «Тахрир аш-Шам» и «Фронтом национального освобождения», чтобы выступить против правительственных сил.

Еще одна атака террориста-смертника была предприняла у деревни Абу-Омар, где в позициям сирийской армии был отправлен заминированный джихад-мобиль «Фатах аль-Мубин». САА удалось предотвратить атаку, подорвав автомобиль, сообщило агентство Step News. В связи с активизацией джихадистов на юге Идлиба ВВС Сирии и ВКС РФ удвоили количество боевых вылетов.

Днем боевики частично взяли под свой контроль Шам-аль-Хуву, Аль-Джадую, Ас-Саллумию, но уже вечером САА снгова выбила их и оттеснила к начальным позициям, как передал источник в сети Twitter Viva Revolt.

ВВС Сирии совершили боевой вылет и нанесли точечные удары по местам скопления джихадистов в окрестностях деревень Маар-Шорин, Дейр-аш-Шаркия и Тель-Манас как передал Twitter-канал Kipperman.

Провинция Ракка

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали нескольких членов шиитского военного ополчения «Хезболла» в поселке Аль-Муайзия на востоке провинции, о чем сообщил источник в сети Twitter Viva Revolt. Причины ареста курды не назвали. Местные жители в Ракке вышли на протест против курдского производства отрядов SDF, как передал тот же источник. Накануне в Ракке прогремело три взрыва, поле чего курдские боевики с поддержкой сил международной коалиции провели серию рейдов, задержав группу людей, подозреваемых в пособничестве террористам ИГИЛ1 и помощи в организации терактов.

В это же время отряды SDF покидают приграничные районы у города Тель-Абъяд, как передает источник в сети Twitter Hoseung Hesen. С конца прошлой недели курды начали сворачивать свои позиции и покидать районы будущей «зоны безопасности», границы которой были установлены в ходе переговоров Вашингтона и Анкары – на севере провинции будет пролегать 14-километровый участок, откуда курдам нужно вывести свои отряды и бронетехнику.

Ирак

На востоке Ирака в провинции Дияла два иракских солдата скончались при вооруженном нападении неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт в районе Каулай сегодня утром, о чем сообщило агентство РИА Новости. В нападении подозревают террористов «спящих ячеек» ИГИЛ1, которые скрываются в пустыне и горных районах Ирака. Несмотря на то, что иракское правительство заявило о полной победе над террористами «Исламского государства» в декабре 2017 года, те еще совершают диверсии в мирных поселениях и совершают нападения на иракских военнослужащих. В начале лета СМИ сообщали, что боевики поджигали сельскохозяйственные угодья фермеров, если те пытались дать боевикам отпор, когда они приезжали за поборами в деревни.

1 Организация запрещена на территории РФ.