Камерун приветствует сотрудничество с Россией

Сотрудничество Камеруна с Россией набирает обороты. Российский университет дружбы народов и камерунское учебное заведение заключили двустороннее соглашение о партнерстве в области подготовки кадров и добычи нефти, газа и полезных ископаемых, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сейчас делегация российских ученых из РУДН находится в Камеруне. Они приехали рассказать о российском технологическом и научном потенциале в области нефти, газа и добычи полезных ископаемых.

В состав делегации вошли первый проректор университета — проректор по экономической деятельности и стратегическому развитию Евгений Щесняк, а также доктор Анатолий Павлович Рыжков, исследователь и изобретатель одной из новейших технологий в нефтедобыче.

В понедельник участники российской делегации подписали соглашение о сотрудничестве от имени РУДН с крупнейшим частным университетом Камеруна UISPM. Этот камерунский вуз специализируется на обучении студентов профессиям, связанным с нефтехимической отраслью.

Ректор учебного заведения профессор Жан-Мари Бодо назвал событие историческим и подчеркнул, что приветствует обучение молодежи в Камеруне и появление нового подхода к образованию в области добычи нефти, газа, добычи полезных ископаемых. Изучение инновационных технологий на стадии освоения специальности принесет пользу стране и многим поколениям ее жителей, считает Бодо.

Российский университет намерен дать Камеруну преимущества российских инновационных технологий. Также российская сторона хочет реализовать несколько проектов в Камеруне — стране со стратегическим географическим положением. Среди этих проектов внедрение технологии переработки леса и связанных с ним отходов, в том числе листьев.

«Российские технологии в этой сфере дают впечатляющие результаты», — заметил Одри Чикот, активный участник процесса взаимодействия между камерунским университетом и РУДН.

Заслуживает внимания проект технологии контроля качества. Разработка позволяет изучить тектонические факторы перед проведением работ на какой-либо территории. Планируется восстановление нефтяных скважин и заброшенных карьеров. Их нужно вычислить и приняться за эксплуатацию с использованием новейших отраслевых технологий, разработанных и испытанных в Боливии. Уже анонсировано их использование на всей территории Латинской Америки.

Ученые обсудили на конференции российские технологии в области добычи нефти, газа и полезных ископаемых, которым будут обучать студентов. На следующий день российская делегация запланировала встречи с камерунскими чиновниками. Переговоры пройдут в Дуале — экономической столице Камеруна. Членов делегации ждут дискуссии с камерунскими работодателями и предпринимателями.