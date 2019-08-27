Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

Казань, 27 августа. Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в торжественной церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills.

Глава государства прибыл в Казань из Саратова, где ознакомился с работой нового аэропорта «Гагарин». В аэропорту Казани Владимира Путина встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

В ходе визита в Казань Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills. Глава государства выступит перед участниками международных соревнований, а также встретится с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills стартовал в Казани 22 августа. В соревнованиях приняли участие около 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран. Главной площадкой для проведения чемпионата стал международный выставочный центр «Казань Экспо». На чемпионате WorldSkills Россию представляли 63 конкурсанта.

За время проведения чемпионата WorldSkills в Казани соревнования посетили более 200 тысяч человек. Казань получила право на проведение чемпионата в августе 2015 года. Главными конкурентами столицы Татарстана были Париж и бельгийский Шарлеруа.

Международный чемпионат WorldSkills International создан для популяризации рабочих профессий. Россия принимает участие в чемпионатах WorldSkills с 2012 года.