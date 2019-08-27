Скончался первый президент Гамбии

Банжул, 27 августа. Первый президент независимой Гамбии Дауда Кайраба Джавара скончался в возрасте 95 лет во вторник. Он управлял страной более 20 лет. Об этом сообщил нынешний президент Гамбии Адама Барроу.

«Мы с сожалением услышали новости об уходе из жизни бывшего президента Дауда К. Джавара, который скончался в возрасте 95 лет как политик-старейшина», — сообщил Барроу в Twitter.

Действующий президент Гамбии добавил, что смерть первого президента страны – огромная потеря для нации и человечества в целом.

Джавара стал первым президентом Гамбии в 1970 году. До этого функции главы государства исполнял британский монарх. Джавара неоднократно переизбирался на пост президента Гамбии и возглавлял страну течение 24 лет. Однако в 1994 году он был свергнут лейтенантом Яйя Джамме. После свержения Джавара бежал в Лондон. Он вернулся в страну лишь в 2002 году, пообещав никогда не заниматься политикой.