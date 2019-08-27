ЛНР предложила Киеву обсудить ремонт моста в Станице Луганской на совместной встрече

Луганск, 27 августа. Луганская Народная Республика предлагает Киеву провести в районе моста у Станицы Луганской встречу представителей ЛНР и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в СЦКК полковник Михаил Филипоненко.

По словам Филипоненко, на встрече представителей ЛНР и Украины предлагается обсудить дальнейшие шаги «для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска «Станица Луганская».

Для начала ЛНР предлагает силами представителей МЧС Украины и Республики проверить местность в районе разрушенного моста на предмет взрывоопасных предметов, чтобы обезопасить все дальнейшие работы.

Филипоненко также обратил внимание на то, что со стороны украинских спасателей поступали обвинения в препятствовании украинским саперам, обследующим местность вокруг моста. По его словам, ЛНР строго выполняет договоренности по данному вопросу.

Он напомнил, что 21 августа спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе посол Мартин Сайдик сообщил, что представители ЛНР и Украины согласовали дальнейшие необходимые шаги по разминированию и началу работ, передает ЛИЦ.

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен при обстрелах в 2015 году. Пешее движение по мосту через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в этот район сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.