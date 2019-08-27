Путин сообщил, что 60 аэропортов РФ приведут в соответствие с международными нормами

Саратов, 27 августа. В России за шесть лет 60 аэропортов приведут в соответствие с международными нормами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.

«Мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Глава государства назвал современную воздушную гавань Саратова замечательным подарком городу. Как отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, терминал «Гагарина» рассчитан на пассажиропоток в миллион человек за год. По его словам, инвестор готов ввести вторую очередь, что позволит увеличить показатель до 1,5 миллиона человек.

«Этот аэропорт занимает особое место, имею в виду, что он построен в чистом поле. Точно так же, как «Платов» в Ростове. Прекрасно, было меньше полумиллиона пассажиров (пассажиропоток в старом аэропорту Саратова. — Прим. ред.), теперь даже на полтора [миллиона] вторую очередь планируют построить. Я думаю, что это замечательный подарок городу», — сказал Владимир Путин.

Напомним, Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова из «Жуковского», где проходит выставка МАКС-2019. «Гагарин» расположен в 20 километрах от города. Впервые аэропорт принял первый плановый рейс из Москвы 20 августа. На борту пассажирского самолета находились 177 человек.