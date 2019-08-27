Миро объяснила, почему Пугачева «обгадила» свою преемницу Лободу

Москва, 27 августа. Скандальный блогер Лена Миро увидела тайный смысл слов народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая назвала певицу Светлану Лободу своей преемницей. Блогер утверждает, что на самом деле примадонна «обгадила» молодую певицу.

«При всех своих недостатках, нужно признать, Алла Пугачева предельно трезво оценивает саму себя. Прокуренная. Какая-то вся немытая. Любит вмазать. Петь уже не умеет. Прикрывает своими браками галок, как чайка», — написала Миро в ЖЖ.

При этом блогер считает, что Пугачева «глумится» над своими фанатами, ежегодно продавая билеты на последний концерт по огромным ценам. Миро даже похвалила Пугачеву за то, что та якобы так издевается над «одинокими сильно-слабыми дурами у окна».

Миро напомнила, что на «конкурсе-юбилее старперов», так блогер назвала творческий вечер Игоря Крутого, Лобода исполнила песню примадонны «Живи спокойно, страна». После выступления Пугачева «благословила» свою преемницу. Миро раскрыла истинный смысл слов Пугачевой о Лободе.

«Еще одна. Такая же. Прокуренная. Бухающая. Немытая. Делает вид, что отношается с очевидным любителем мужчин Линдерманом или как там его», — заявила блогер.

Миро обрушилась на поклонников Пугачевой и Лободы за то, что те «не въехали», что советская и российская певица таким образом «обгадила» Лободу, назвав своей последовательницей.

Кроме того, Миро прокомментировала конфликт композитора Игоря Крутого и «Русского радио», назвав резонансное интервью «редкой мерзостью». Скандал разгорелся после одного из интервью Крутого, который публично осудил редакционную политику Владимира Киселева, владельца «Русского радио».