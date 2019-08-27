Любовь Успенская шокировала фанатов откровенным фото

Москва, 27 августа. Российская исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram откровенное пляжное фото.

После окончания летнего гастрольного тура 65-летняя «королева шансона» устроила себе небольшой отпуск в Испании. Любовь Успенская довольно часто радует поклонников своими эпатажными образами. Дерзкие мини и глубокое декольте, а также чулки и нижнее прозрачное белье не оставляют равнодушными фанатов певицы. Однако в этот раз певица полностью раскрепостилась, разместив в Сети снимок, на котором она предстала топлес. На снимке Успенская загорает на песчаном пляже без верхней части купальника. При этом певица приняла откровенную позу, которая повергла в шок многих фанатов певицы.

«Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца», — подписала снимок певица.

Многие поклонники были удивлены откровенным образом Успенской. При этом некоторые не поверили, что на снимке действительно запечатлена Любовь Успенская. Некоторым подписчикам не понравился откровенный образ Успенской, что вызывало массу гневных комментариев.

«Мне кажется это не она!» — написал evgeniy.popkov.19857.

«Любушка наша любимая красоточка, фигурка просто сказка! Очень любим тебя за твой талант и твою душевность!» — пишет beliaeva2378.

«Какой безобразный снимок», — отмечает svetlana_zh268.

«Ну что за видон? Такая певица с большой буквы, жаль!» — негодует asriyan.kristina.85.

«Зачем так себя на показ, совсем крыша съехала на старости лет», — пишет sve6398.

«Потрясающее тело! Вот это работа над собой!» — отмечает iwalana4ka.

«Смотрю на вас и радуюсь:))) жить не страшно. Правда денежки для этого нужны», — пишет design_tricks.

«Если это Успенская, то я в шоке. Зачем? Кому нужна демонстрация подобного рода. Очень любила и уважала… Сейчас задумалась… Неумно… Совсем неумно», — отмечает marina__ramadan.