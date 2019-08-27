Владимир Путин оценил ВИП-вертолет на МАКС-2019. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган посетили международный авиационно-космический салон МАКС. В 14 раз выставка объединила новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, и перспективные проекты. МАКС-2019 — это авторитетная площадка делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов. Главы России и Турции официально открыли мероприятие, после чего посмотрели летную программу и обошли экспозиции.

«Мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону, видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли», — отметил российский лидер.

В рамках авиасалона впервые представили легкий многоцелевой вертолет «Ансат». Модификацию с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике элитного бренда Aurus, Владимир Путин показал президенту Турции. Дизайн-проект салона высокого уровня был создан специалистами «Вертолетов России» и НАМИ. «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе, помимо дизайнерских решений он удивляет увеличенным пространством для пассажиров. Светозащитная система с сенсорным управлением, индивидуальное освещение, воздушные дефлекторы, разъемы для зарядки гаджетов создают дополнительный комфорт. Люксовый вертолет соответствует самым высоким мировым стандартам.

«Теперь это (прим.: Aurus) не только автомобили, но и авиационная техника, созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта. В качестве основы неслучайно выбран «Ансат» — это передовой вертолет, который уже оценили по достоинству не только в России, но и за рубежом. Новая модификация «Ансата» подтверждает многоцелевой характер вертолета и большой потенциал для его трансформации в интересах разных заказчиков», — отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

МАКС-2019 помимо современных образцов летной техники, покажется также и летную программу. Она по количеству воздушных судов в небе и общей продолжительности полетов традиционно занимает лидирующие позиции среди крупнейших авиасалонов мира. Мероприятие продлится до 1 сентября и с 30 августа станет доступным для массового посещения.