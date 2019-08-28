На границе Украины и России без помпы отменили усиленный режим контроля

В последний год взаимный поток граждан между РФ и Украиной заметно упал — сказались недюжинные усилия прошлой украинской власти. Этим летом многие россияне не поехали на Украину к родственникам по привычке – мол, «все равно на границе развернут». Как выяснил на собственном опыте корреспондент ФАН, ныне наследие Порошенко осталось в прошлом. И россияне мужского пола могут спокойно ехать на Украину, имея на руках одно лишь приглашение от родных или друзей, что было невозможно ранее.

Заранее узнать что-либо о реальном порядке пропуска на Украину российских мужчин сегодня непросто, даже имея отменные навыки поиска информации в интернете. Форумчане с сайтов типа tripadvisor.ru или «Форума Винского» рассказывают друг другу бесконечные страшные истории в духе «одна бабка сказала», подбадривают желающих въехать на Украину всей семьей, но конкретики во всем этом флуде немного. А итоговый вывод на форумах делается такой – успех предприятия напрямую зависит от того, какой лично вам попадется таможенник. Если вменяемый, то пропустит и с фиговым листком, а если злобный националист – то развернет даже с кипой документов.

Похожие разговоры ходили и среди отъезжающих на Киевском вокзале по маршруту «Москва – Киев». Испуганного вида женщины судачили с проводниками о том, что «с мая вроде полегче стало, но все равно многих мужчин-россиян до сих пор разворачивают обратно». Проводники отвечали - главных причин фиаско со въездом на Украину сегодня три – «неправильный», с точки зрения Киева, въезд в Крым или Донбасс из России, а также нарушение миграционного режима (то есть пребывание в стране более трех месяцев в течение полугода).

По словам моих собеседников, в первую категорию «развернутых на границе» попадают те россияне, которые размещают свои крымские и донбасские впечатления в соцсетях. Впрочем, большей частью это касается знаменитостей. Во вторую, «миграционную» категорию может попасть кто угодно – ведь даты въезда и выезда с Украины любого россиянина неизбежно попадают в единую базу украинских пограничников.

Столкнувшись с дефицитом информации о порядке въезда на Украину, я готовился, что называется, по-максимуму. Я слишком хорошо помнил опыт своего предыдущего, зимнего въезда в страну. Полупустой вагон, тревожные взгляды проводниц. В момент, когда я показал таможеннице приглашение от своего близкого родственника (которого всегда вполне хватало), она сказала – «Ну, вы же понимаете, что этого недостаточно для въезда?» Проходивший мимо коллега буркнул ей: «Ну что, и этого тоже снимаем с рейса?» Тогда меня спасла справка о платежеспособности.

Перед нынешней поездкой я снова запасся необходимыми документами, но они не пригодились.

В отличие от тогдашнего рейса, сейчас в вагоне не было свободных мест – весь наш плацкарт был забит битком. В феврале свободных мест в вагоне, особенно при приближении к границе с Украиной, было хоть отбавляй. Сейчас, впрочем, зияющая пустота была в купейных вагонах и СВ – потому что билет в них на 22-часовой рейс стоил слишком дорого, 12 и 21 тысячу рублей соответственно. Плацкарт стоил шесть с половиной тысяч, поэтому и был забит битком.

Сам по себе плацкартный вагон фирменного поезда выглядел современным и комфортным – по украинским, разумеется, меркам. В нем, например, были биотуалеты и световые табло в обоих торцах вагона – они сообщали температуру и уведомляли пассажиров, свободен ли туалет. Да, и всю дорогу в вагоне работал кондиционер. Для украинских поездов, которые еще в июле по пояс затапливало ливнями прямо на ходу, это было реальным прорывом.

Однако сравнить их с вагонами РЖД все равно было трудно. Вечером во многих купе-отсеках не было света, из биотуалетов ночью шел тяжелый запах. Проводница с маниакальным упорством навязывала вам чай и кофе. А матрасики пассажирам выдавали настолько тонкие, что приходили ассоциации с тюремной шконкой.

Впрочем, многим обладателям российских паспортов в преддверие границы с Украиной было не до сна. Надежду внушала, как ни странно, только статистика. Как заявил в конце июля новый глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, с начала 2019-го в страну не пустили 5 тысяч 680 россиян. Но при этом пустили на Украину аж 944 тысячи. Получалось, что «красный свет» увидел перед собой на границе лишь каждый двухсотый житель РФ. Увы, эту информацию тиражировали только украинские СМИ, и то не слишком широко.

Мое утро в поезде ознаменовалось встречей с белорусскими пограничниками – они деловито осмотрели сначала мои документы, потом нехитрый багаж, и отбыли восвояси. Было видно, что одинокий русский без баулов c салом – совсем неинтересный экземпляр.

Примерно через полчаса напряжение в вагоне достигло предела – состав встал на украинской границе. В вагон зашло человек пять в камуфляже, причем двое из них за десять минут вскрыли все возможные люки в тамбурах и купе проводников. Документы у пассажиров проверяли всего двое военнослужащих.

Один из них лениво повертел в руках мой паспорт, спросил: «В последний раз въезжали в этом году? Миграционный режим не нарушали?» - «Нет, у меня все чисто», - отвечал я. «Приглашение есть?» - еще раз спросил он. Вот оно, началось, подумал я. «Да, и приглашение, и обратный билет. Будете смотреть?» Пограничник лениво мазнул взглядом по пригласительному документу, не удостоив внимания обратный билет.

Потом вынул из кармана печать, щелкнул ею в паспорт и – «Проезжайте!» «А приглашение все еще обязательно иметь?», - спросил его кто-то из соседей по купе. «Да, для мужчин-россиян все еще обязательно. Пока», - сообщил пограничник и пошел дальше по вагону. Пришедший вслед за ним таможенник задумчиво покопался с минуту в моем чемодане и, не найдя ничего интересного, также ушел.

Так корреспондент ФАН убедился, что весь наведенный ранее Петром Порошенко «шорох на границе», после введения им военного положения в декабре, ныне сошел на нет. У россиян мужского пола на границе Украины больше не спрашивают справку о болезни или смерти родственников, не мучают вопросами о цели визита, и не просят подтвердить свою финансовую состоятельность. По слухам, для этого руководство Госпогранслужбы даже не выпускало специальных инструкций. Просто украинские пограничники сами вошли в нормальный, привычный режим работы. Так что теперь, как говорится, «ласково просим на Украину». Осталось, правда, решить – а что там делать? Об этом – в наших следующих репортажах.