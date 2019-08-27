Киев, 27 августа. Крым будет или обычной областью, или крымско-татарской автономией, но он никогда не достанется русским, заявил украинский политолог Виктор Бобиренко. При этом он предложил маркировать украинцев по принципу «свой — чужой», на основе посещения ими полуострова.

Бобиренко еще в 2014 году предсказал победу на президентских выборах Владимира Зеленского. По его словам, Украине необходимо расставить «маркеры», по которым будет определять «своих» и «чужих». При этом «чужими» в понимании Бобиренко являются те, кто ездит в Крым и не считает его территорией Украины.

«Важно - кто выступает, кто поет гимн. Тот, кто был в Крыму и России, не имеет права на праздники петь гимн. Для меня это важно, потому что это стандарт. Нация, которая многое потеряла, должна определить маркеры. Одним из маркеров должно быть — ездил в Россию выступать и в Крым — ты не наш. Ты не считаешь, что Крым — это Украина — ты не наш», — цитирует слова политолога «ПолитНавигатор».

Бобиренко добавил, что Крым «не может быть русским». По его мнению, полуостров может быть или отдельной областью, или крымско-татарской автономией в составе Украины.

Напомним, взаимоотношения Киева и Москвы заметно осложнились после 2014 года, когда на юго-востоке Украины началась гражданская война, а крымчане на референдуме высказались за воссоединение с Россией. С тех пор Киев называет РФ «страной-агрессором» и обвиняет якобы во вмешательстве во внутренние дела государства, кибератаках и шпионаже, что не подкрепляется доказательствами.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.

В минувшую субботу Украина отметил День независимости. В честь памятной даты в Киеве прошли торжественные мероприятия. Зеленский выступил с речью, в которой, что примечательно, ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор». Однако Крым он сравнил с похищенным ребенком, которому выдали новое свидетельство о рождении, а Донбасс — с малышом, которого «закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану».