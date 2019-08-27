Сирия, 27 августа. Тела боевиков эксгумированы в Даръа. САА отбросила наступление джихадистов. Протурецкие боевики обстреливают поселок на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии:совершили боевой вылет в южные районы Идлиба и ударили с воздуха по укрытиям радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оттеснили наступление боевиков в Идлибе к исходным позициям.

Курды: совместно с войсками международной коалиции провели рейд на востоке Дейр-эз-Зора, где зачистили тайник с боеприпасами боевиков ИГИЛ1.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обстреливают из крупнокалиберной артиллерии позиции курдских радикалов на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн на севере провинции протурецкие боевики группировки «Свободной сирийской армии» (ССА) продолжают обстреливать укрытиям курдских радикалов «Освободительных сил Африна». По данным портала ANHA, турки обстреливают укрытиям курдов в деревне Алкамия - сведения о пострадавших среди курдских сепаратистов или местных жителей еще не поступали. Местные жители сообщают, что артобстрел пока продолжается.

Турция направила десять грузовиков с гуманитарной помощью в Алеппо. Как стало известно новостному агентству Gulf 365, днем сотрудники фонда «Фатва» в турецкой провинции Кайсери организовали церемонию прощания с грузовиками гумпомощи, которую они сумели собрать. Всего было направлено в провинцию 508 грузовиков помощи нуждающимся за все время проведения кампании по сбору, как сообщил фонд. О чем они не распространяются, так о том, что гуманитарная помощь поступает в зоны турецкой оккупации «Щит Евфрата», где вероятно достается не сколько бедствующим гражданам Сирии, сколько лояльным к Анкаре боевикам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Государственный департамент США на своем официальном Twitter-канале опубликовал сообщение о том, что американским военнослужащим совместно с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) удалось обнаружить в ходе рейда к востоку от города Дейр-эз-Зор тайник с боеприпасам, который вероятно принадлежал боевикам «Исламского государства»1 и остался после их отступления из провинции. Из тайника были изъяты ракетные снаряды, материалы для изготовления взрывчатки. Как ни иронично, американского производства.

Провинция Даръа

Жители города Дараа-эль-Балад эксгумировали тела трех боевиков «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии», которая действовала на юге Сирии). Тела достали из туннеля в районе Маншия, как сообщил портал Halab Today. Жители региона приняли решение об эксгумации тел по просьбе родственников погибших радикалов. Корреспондент пояснил, что тела были извлечены из обвалившегося в 2014 году туннеля, который был прорыт под городом боевиками и который они планировали продлить до ближайшего контрольно-пропускного пункта сирийской армии. Туннель был подорван, находящиеся в нем боевики погибли и не извлеченными из-под завалов остались трое из них. Сегодня их днем тела были извлечены из-под завалов после нескольких часов работы тяжелой строительной техники и бульдозеров и будут захоронены на кладбище к югу от города.

Провинция Идлиб

Сирийская армия после длительной перестрелки выбила с занятых позиций боевиков «Тахрир аш-Шам», которые днем совершили попытку контрнаступления и проникли в деревни Шам-аль-Хува, Аль-Джадуя и Ас-Саллумия, как передает местный источник в сети Twitter Viva Revolt.

ВВС Сирии совершили боевой вылет и нанесли точечные удары по местам скопления джихадистов «Тахрир ам-Шам» в окрестностях деревни Маар-Шорин, как передал Twitter-канал Kipperman. Также бомбы были сброшены на опорные пункты радикалов, которые скрывались на подступах к городу Дейр-аш-Шаркия, как передал портал Masar Press Net. Он же сообщил, что вертолеты ВВС Сирии в районе поселка Тель-Манас атаковали укрепления боевиков. Сведения о потерях радикалов уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.