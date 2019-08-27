Реальный возраст доктора Мясникова поразил пользователей Сети

Москва, 27 августа. Известный врач Александр Мясников в 2019 году отмечает 66-й день рождения. Реальный возраст доктора поразил пользователей Сети: многие зрители его программ отмечают, что выглядит он гораздо моложе.

YouTube-канал программы Мясникова «О самом главном» 26 августа поздравил врача с днем рождения. При этом на личном сайте доктора указано, что родился он 15 сентября 1953 года.

Большинство подписчиков канала телепрограммы были поражены возрастом Александра Мясникова. По их мнению, врач выглядит намного моложе своих лет. Многие отмечают, что дали бы ему не больше 45.

«Думала, лет 45. Я вам желаю всего наилучшего! Вы — классный доктор», — говорится в одном из комментариев. «Никогда бы не подумала! Я предполагала, что лет 45. Желаю и дальше так дерзать!» — отметила пользовательница Сети.

Также пользователи отмечают, что Мясников личным примером показывает преимущества здорового образа жизни, пишет ФБА «Экономика Сегодня».

Ранее Александр Мясников прокомментировал сообщение Минздрава о том, что число жителей России, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза за последние пять лет. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей врач выразил мнение, что такие показатели обуславливает результат работы отечественной пищевой промышленности. По его мнению, ситуация не изменится, если на отечественном рынке так и будут предлагать большое количество калорийных продуктов питания.