Сухум, 27 августа. Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила второй тур выборов президента республики на 8 сентября. Об этом сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

«В соответствии с законодательством, второй тур проходит в течение двух недель и назначается на 8 сентября», — сказал Гогия.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа. По итогам первого тура действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал 24,83% голосов. Глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 21,91% голосов избирателей. Хаджимба и Квициния примут участие во втором туре выборов президента Абхазии, который состоится 8 сентября.Итоговая явка в первом туре выборов составила 66,55%.