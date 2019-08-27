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Донбасс сегодня: Киев нанес танковый удар по ДНР, бойцы ВСУ «учат» луганчан любить Украину

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Донбасс сегодня: Киев нанёс танковый удар по ДНР, бойцы ВСУ «учат» луганчан любить Украину

Донбасс, 27 августа. Коминтерново в ДНР содрогнулось от массированного танкового обстрела ВСУ. Пьяные украинские бойцы ограбили магазин под Луганском. Силы ООС разместили на окраине Мариуполя артиллерийские системы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка 

За прошедшие сутки в республиках Донбасса зафиксировано 8 обстрелов со стороны Объединенных сил Украины: один обстрел в Луганской и семь в Донецкой Народной Республике. Огонь велся в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое, Гольмовский, Украинское, Коминтерново и Саханка. В Коминтерново загорелся жилой дом. При обстрелах использовались минометы, гранатометы и стрелковое оружие. 

Во вторник утром донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило о массированном танковом обстреле поселка Коминтерново на юге ДНР. Украинские силовики сделали 20 выстрелов из танков, в результате чего повреждены 4 частных жилых домостроения. 

Пьяные «освободители» устраивают ДТП и громят магазины

Военный «Урал», за рулем которого находился солдат ВСУ в подпитии, протаранил гражданскую машину. На День независимости Украины пятеро пьяных десантников разгромили продуктовый магазин из-за отсутствия на нем флага Украины. О происшествиях рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко

Так, пьяный шофер военного грузовика ВСУ не справился с управлением и въехал в автомобиль мирного жителя поселка Новоайдар. С места происшествия нарушитель предпочел скрыться. Отмечающие национальные праздники военные 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцированной в городе Счастье Луганской области, обворовали продуктовый магазин, обвинив хозяина в сепаратизме. Причиной неадекватного поведения в праздничный день был употребленный в немалых количествах алкоголь. Отсутствие украинского символа над магазином стало для выпивших бойцов поводом избить продавца и забрать деньги из кассы.

Донбасс сегодня: Киев нанёс танковый удар по ДНР, бойцы ВСУ «учат» луганчан любить Украину

Киев размещает запрещенную технику в городах

По информации оборонного ведомства ДНР, ситуация на южном направлении остается самой напряженной, а украинские подразделения продолжают накалять обстановку, размещая военную технику в запрещенных минскими соглашениями местах. 

Разведке ДНР стало известно о размещении на окраине Мариуполя двух гаубиц «Гвоздика» калибром 122 мм. А несколькими днями ранее юг республики был обстрелян военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты под командованием полковника Андрея Гнатова. В результате обстрела возник пожар в жилом секторе Коминтерново и Саханки Новоазовского района ДНР. В результате пожара сгорели несколько хозяйственных построек. 

Как сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР, в отношении комбрига Гнатова по указанным фактам возбуждены новые уголовные дела за совершение террористического акта.

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