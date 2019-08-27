Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической

Москва, 27 августа. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье. Турецкие СМИ назвали встречу глав государств исторической, не забыв упомянуть о мороженом, которым угощались президенты.

Эрдоган приезжает в Москву не первый раз. Однако сегодняшний визит мировые СМИ называют очень важным: турецкий президент должен решить сразу несколько вопросов (от поисков альтернативы американским самолетам до решения проблемы в Идлибе). Телеканал «360» изучил, как встречу Путина и Эрдогана освещали международные СМИ.

Журналист CNN Turk назвал встречу президентов РФ и Турции исторической. Кадры, на которых Путин и Эрдоган осматривают Су-57, показали практически все турецкие СМИ. Они гадают, станет ли российская боевая машина заменой американских F-35, которые отказался Анкаре поставлять Вашингтон.

CNN Turk не исключает такого развития событий, поэтому детально рассказывает о Су-57. При этом турецкие журналисты отмечают, что российский истребитель пятого поколения превосходит американский по скорости, времени полета и другим характеристикам.

«Предполагалось, что Эрдоган поедет в Москву, чтобы обсудить Идлиб и координационный центр. Но он также насладился мороженым с Путиным, посетил выставку вооружений, посмотрел российские самолеты и получил космическое предложение», — пишет Middle East Eye.

Стоит отметить, что момент с мороженым не пропустили ни одни турецкие СМИ. Владимир Путин предложил заплатить за своего коллегу, раз уж тот в гостях. Сдачу сказал отдать министру — на развитие авиации.

Washington Post при этом уточнил, что турецкий президент предпочитает ванильное мороженое, а Путин — шоколадное. Автор издания выразил мнение, что «это все похоже на прелюдию к покупке Су-57».

Немецкое агентство Deutsche Welle посвятил материал не самолетам, а обращает внимание на противоречия между странами по вопросу сирийского урегулирования. Издание затрагивает тему гуманитарной ситуации в САР и выражает опасения возникновения новой волны беженцев, которые могут направиться в Турцию.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Подмосковье Путин и Эрдоган наметили дополнительные шаги по борьбе с террористами в сирийском Идлибе. Как отметил российский лидер, боевики продолжают обстреливать позиции правительственных войск САР. Владимир Путин сообщил, что террористы также предпринимают попытки атаковать российские военные объекты. Он подчеркнул, что зона деэскалации в Сирии не должна служить прибежищем боевикам, а тем более — плацдармом новых нападений.

Владимир Путин также выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в ближайшее время.