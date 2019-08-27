Несовершеннолетнюю живодерку обнаружили в Новосибирске

Новосибирск, 27 августа. Сотрудники полиции в Новосибирске обнаружили в квартире, где самостоятельно проживает 16-летняя девушка, несколько коробок с костями животных, а в морозилке — головы кошек. Как сообщают СМИ, родители несовершеннолетней не видят ничего необычного в «увлечениях» дочери и называют это «работой с биоматериалами».

Как передает телеканал «360», полиция пришла в квартиру после заявления одной из соседок девушки. Ранее женщина нашла изуродованный труп своего кота, завернутый в пакет и выброшенный в мусор. Изучив записи с камер видеонаблюдения, она увидела, как до этого животное зашло в подъезд вместе с подростками. На видео также было запечатлено, как спустя еще некоторое время одна из девушек вынесла пакет на улицу. В нем хозяйка кота и обнаружила своего мертвого питомца.

Сотрудники полиции проверили соседскую квартиру. Они обнаружили несколько коробок с костями животных. В морозилке лежали замороженные головы котов, а к стене были прибиты черепа кошек и собак. По информации телеканала, все это девушка продавала через Интернет.

Родители девушки знают о том, чем занимается их дочь, однако не видят в этом ничего странного. По их словам, дочь «работает с биоматериалами», и сама лично никого никогда не убивает.

За жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас по данному инциденту идет доследственная проверка.