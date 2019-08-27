Экс-министр здравоохранения Украины задержана в киевском аэропорту

Киев, 27 августа. Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту «Жуляны». После задержания она была передана сотрудникам Национальной полиции Украины.

Незаметно вернуться в страну Богатырева не смогла. Экс-министра здравоохранения, который не был в стране на протяжении практически пяти лет, задержали по подозрению в хищении государственных средств в особо крупных размерах, сообщает «Интерфакс».

Выяснилось, что генпрокуратура Украины еще в сентябре 2016 года обращалась в Печерский районный суд Киева, чтобы получить разрешение на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой, поскольку от следствия и суда женщина умышленно скрывалась.

Еще годом ранее, в 2015 году, ведомство с целью получения доказательств противоправной деятельности политика направило иностранным государствам запросы об оказании международной правовой помощи, однако они до сих пор находятся в исполнении.

В настоящее время бывшая чиновница числится в поисковой базе МВД Украины. Суд заочно вынес решение о ее содержании под стражей.

Раиса Богатырева занимала пост министра здравоохранения Украины во время президентства Виктора Януковича.