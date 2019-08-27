ГАИ рассказала, как школы готовятся к началу учебного года

Москва, 27 августа. Около 19,5 тысячи школ начали обучение в 2018 году с нарушениями правил безопасности дорожного движения, об этом сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Хранцкевич отметил, что в настоящий момент нет данных проверки в 2019 году. Он рассказал, как школы готовятся к началу учебного года. Полковник отметил, что школы в период летних каникул ежегодно обязаны наносить разметку, восстанавливать пешеходные ограждения, делать обрезку деревьев и проводит другую работу по обеспечению безопасности.

«Это постоянная работа, требует постоянного контроля», — подчеркнул Хранцкевич в эфире радио «Комсомольская правда».

Сотрудник полиции отметил, что с началом учебного года возле школ увеличивается плотность нарядов правоохранительных служб, которые следят за движением и обеспечивают пропускную способность.

Хранцкевич добавил, что перед началом учебного года все учебные учреждения проверяют на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения и детских транспортных площадок. Кроме того, по словам полковника, сотрудники ГАИ могут войти в состав комиссий по приемке образовательных организаций перед началом учебного года, пишет KP.RU.