Еще один американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу

Вашингтон, 27 августа. Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что российские власти отказали ему в выдаче въездной визы в Россию.

По словам сенатора, ему было отказано в получении визы для въезда в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Стоит отметить, что это не первый случай отказа американским политикам в получении въездной визы в Россию. Ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что власти России отказали ему в оформлении визы для въезда в страну. По его словам, он планировал приехать в Россию в составе делегации конгресса США для участия в переговорах с официальными российскими лицами.

Позднее представители посольства России в США заявили, что Джонсон не обращался за визой и не информировал о своих планах посетить Россию. В Совете Федерации также не знали планах Джонсона посетить Россию

В МИД России слова Джонсона назвали «манипуляцией», отметив, что российские диппредставительства в США не получали от сенатора ходатайств о получении визы. При этом Рон Джонсон преподносит ситуацию так, будто ему было отказано после официального обращения. В МИД России также добавили, что имя Рона Джонсона внесено в «стоп-лист», который был составлен Москвой в ответ на аналогичные ограничения со стороны Вашингтона.

Позднее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении визы РФ, следует поднять в сенате США вопрос об отмене аналогичных санкций против российских законодателей.