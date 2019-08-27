Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове

Саратов, 27 августа. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».

Глава государства прилетел в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019 и провел встречу с президентом Турции Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Аэропорт «Гагарин» расположен в 20 км от Саратова. Распоряжение о его открытии подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Международный аэропорт в Саратове принял первый плановый рейс из Москвы 20 августа, его выполнила авиакомпания «Победа». На борту пассажирского самолета, прилетевшего в «Гагарин», было 177 человек, сообщает НСН.

В роли бортпроводника выступил генеральный директор компании Андрей Калмыков, а первыми пассажирами стали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик и глава Росавиации Александр Нерадько.

Новая воздушная гавань носит имя космонавта Юрия Гагарина и в современной истории России является второй, построенной с нуля. Как ранее отмечал Медведев, существующий в Саратове аэропорт не соответствует потребностям региона.