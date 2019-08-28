Новак заявил, что решение о проведении новых переговоров по газу еще не принято

Жуковский, 27 августа. Окончательная дата проведения трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины по транзиту газа еще не определена. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Новак объяснил, что в настоящее время обсуждаются разные даты проведения встречи, передает ТАСС.

«Рассматривается несколько дат, окончательной даты еще нет», — сказал министр.

Предыдущие переговоры по транзиту газа на уровне министров проводились в середине 2018 года.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — в обход Украины. Известно, что первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят уже 1 января 2020 года.

Еврокомиссия планирует добиться от РФ гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита со следующего года.

Ранее первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщал об условиях сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Приходько отметил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину только на выгодных условиях и после урегулирования судебных споров.

Украинская сторона в свою очередь неоднократно заявляла, что не будет продлевать транзитный контракт на прежних условиях и рассматривает новые варианты на случай прекращения транзита.

США и Украина активно препятствуют реализации проекта «Северный поток — 2». Вашингтон рассматривает европейский рынок в качестве перспективного для поставок собственного сжиженного газа, а по мнению Киева, «Северный поток — 2» вредит экономическим интересам страны.