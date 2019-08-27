«Нормандская четверка» поддерживает возобновление переговоров, заявил Песков

Москва, 27 августа. Главы России, Германии, Франции и Украины поддерживают возобновление переговоров в «нормандском формате», однако необходимо определить потенциальную результативность встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу «нормандской четверки» на уровне президентов. По его словам, переговоры состоятся в сентябре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла, что Берлин и Париж стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.

Дмитрий Песков отметил, что разговор о возобновлении переговоров на высшем уровне идет очень активно.

«Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность. Эксперты сначала определят эту потенциальную результативность, потом будет приниматься решение. Но саму идею проведения саммита поддерживают все участники «нормандской четверки», — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Ранее Песков прокомментировал возможный визит президента РФ Владимира Путина в США. Он отметил, что «саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером предложил обсудить ситуацию в Донбассе. При этом он заявил, что посредниками на встрече должны быть лидеры США, Великобритании, Франции и Германии, а сами переговоры в таком расширенном «нормандском формате» должны пройти в Минске. Вашингтон эту идею Зеленского не поддержал.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в Киеве произошел госпереворот. Донбасс не согласился с новым руководством страны, и ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, гарантами выполнения которых выступили Франция, Германия, Украина и Россия. Несмотря на минские договоренности, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.