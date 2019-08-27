Геленджикский атаман рассказал, как пьяные мужчины спровоцировали конфликт с казаками 

Лица, спровоцировавшие 24 августа 2019 года конфликт с казаками в Геленджике, были пьяны и вели себя неадекватно. Об этом Федеральному агентству новостей, комментируя инцидент, рассказал атаман Геленджикского районного казачьего общества Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества Константин Зырянов.

По его словам, в реальности ситуация несколько отличалась от той, которую пытается представить ряд СМИ и источники в соцсетях.

«У нас сейчас собраны все материалы, полиция также проводит проверку, в нашем городе очень много камер, все это изучается. У нас есть свидетельские показания женщин, которые видели, как все происходило», — отметил он.

Зырянов рассказал, что три человека, местные жители, а не отдыхающие, находились на набережной в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Они зашли в парк возле администрации и начали приставать к людям, к отдыхающим, в том числе — к женщинам, с матерками, — сообщил Зырянов. — А потом вдруг увидели двух казаков, сидящих на лавочке, и подошли к ним с возгласами из серии «Я с этими ряжеными алкоголиками сейчас сфотографируюсь, давай меня фотографируй!» Там на лавочке сидел старичок, 82 года. Один из этих троих подошел, старика согнал, сказал: «Пошел вон, я буду сейчас фотографироваться!» На записи, кстати, это очень хорошо видно!» — рассказывает атаман.

Далее, по словам Зырянова, события развивались стремительно.

«Сидевший рядом казак встал, попытался объяснить, что подошедший неправ, сказал: «Как ты себя вообще ведешь?» — объяснил атаман. — А этот человек ничего не понимал, глаза набыченные, говорит: «Я буду фотографироваться, почему нельзя?» Казак его оттолкнул, «Не хочу я с тобой фотографироваться! Принеси хотя бы старику извинения, что ж ты с таким неуважением относишься?!» Он разворачивается и бьет нашего казака по лицу! Естественно, казак уже не сдержался, ударил в ответ, и завязалась драка».

Затем налетели пьяные друзья нападавшего, казаки тоже прибежали на помощь своим.

«Скрутили агрессора, он говорит: «Все, отпустите, я больше не буду». Казаки его отпустили, а он соскочил и опять набросился — на того казака, который его отпустил, по лицу его ударил. А этот второй — блогер, или кто он там, снимал это все, некрасивое, конечно, уже с матами. Потом его казаки все равно скрутили и сдали в полицию, как положено» — рассказал собеседник ФАН, отметив, что казаки тут же поехали и получили заключение о том, что у них самих не было алкогольного опьянения.

«Мы после того, как все это произошло, поехали и специально отвезли наших казаков на экспертизу, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что казаки не были пьяными. Казаки все были трезвые! У нас есть все заключения! Они же пришли в белых наглаженных рубашках охранять людей на дне города» — уточнил он, добавив, что, по его информации, освидетельствование лиц, спровоцировавших конфликт, проведено не было.

По словам Зырянова, казаки никогда не хотят конфликтов, но иногда не получается по-человечески договориться.

«У нас летом, когда много приезжих, еженощно заступает по 24 казака — казачьи патрули по 10-12 маршрутам. Они ходят, присматривают, чтобы людям спокойно отдыхалось. Конфликты возникают, когда люди перепьют. И тогда казаки вмешиваются и разнимают дерущихся. Чтобы не было у нас нигде негатива! Пытаемся объяснить, что у нас принято вести себя цивилизованно! Но иногда не получается спокойно объяснить… Мы кровно заинтересованы, чтобы люди к нам приезжали отдыхать. У нас казаки все проверенные, в том числе — через полицию. Никто не судим. Все трезвые», — заверил он.

Собеседник ФАН также отметил, что СМИ и блогеры откровенно искажают информацию о данном инциденте, в том числе – комментарии самого Зырянова. При этом блоги казаков, пытающихся изложить свое виденье ситуации, блокируются и удаляются. «И получается, что слышно только одну сторону!» — констатирует он.

Казак уверен, что имеет место проплаченная кампания.

«Кому это выгодно? Кому выгодно немножко раскачать, дестабилизировать ситуацию в России? Где-то нагадить… Понимаете, сейчас многим кажется, что мы неправильно живем, не туда идем» — рассуждает Зырянов.

Напомним, что по множеству информационных источников разошлась односторонняя информация о том, что в Геленджике казаки якобы избили мужчину. Эта новость тут же спровоцировала вал гневных комментариев.

В частности, искаженную информацию подхватило сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Геленджик», а также новостные порталы «Знак.ком», «Лента.ру», сайт газеты «Московский комсомолец».