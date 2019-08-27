СМИ обсуждают главные поцелуи саммита G7 во Франции

Биарриц, 27 августа. Во вторник на юге Франции завершился очередной саммит G7. Встреча стран-участниц «Большой семерки» запомнилась не только громкими политическими заявлениями, но и неоднозначными поцелуями между политиками и их женами.

Гости саммита G7 так и не смогли договориться по ключевым вопросам. В частности, разошлись взгляды на предложение президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит, который пойдет в США.

Однако, несмотря на разногласия, политики вели себя как старые друзья. Обмениваясь объятиями и поцелуями.

Мелания Трамп и Джастин Трюдо

Во время фотосессии по итогам второго дня саммита к лидерам стран-участников были приглашены их спутницы. Пока президент США целовался с первой леди Франции Брижит Макрон, его супруга Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Представитель Канады и первая леди США также обменялись взаимными поцелуями в щеку. После этого Трамп поспешил взять свою жену за руку, передает «Газета.ру».

Дональд Трамп и Ангела Меркель

Отношения США и Германии в последнее время осложнились, в основном из-за разных взглядов на реализацию российско-немецкого проекта «Северный поток — 2»: Вашингтон пугает Берлин санкциями, а американский посол ранее разослал немецким бизнесменам письма с предупреждениями. Но Германия остается важным партнером США по НАТО. Поэтому Трамп не оставляет Меркель без поцелуя.

Мелания Трамп и Брижит Макрон

СМИ обратили внимание на интересный факт: первая леди США настолько же младше собственного мужа, насколько первая леди Франции — старше оного: на 23 года, передает «KP.RU».

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Сегодня главными игроками Евросоюза стали Франция и Германия. Макрону и Меркель поневоле приходится договариваться.

Дональд Трамп и Брижит Макрон

Трамп подставил щеку для поцелуя первой леди Франции. При этом стоит отметить, что в этой стране глава Белого дома в должности президента бывал чаще, чем в любой другой: это его пятый официальный визит.