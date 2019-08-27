Сбербанк разрабатывает новый логотип для своей экосистемы

Москва, 27 августа. Сбербанк проведет масштабный ребрендинг, в рамках которого будет изменен логотип финансовой организации.

Сбербанк разрабатывает новый логотип для всех структур своей экосистемы. В качестве одного из вариантов нового логотипа рассматривается сине-зеленый квадрат. Справа от логотипа будет размещаться наименование бренда «Сбер», а затем название структур, которые входят в экосистему Сбербанка.

«Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы… О вариантах лого для экосистемы говорить пока рано», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Представитель пресс-службы также добавил, что создание нового логотипа не окажет влияния на бизнес Сбербанка.

Напомним, в декабре 2018 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название. В апреле 2019 года Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак – «Сбер». При этом в финансовой организации не уточнили, для чего был зарегистрирован новый товарный знак.

Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, в том числе нефинансовых. В настоящее время в экосистему Сбербанка входят онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud и мессенджер Dialog. По предварительным данным, стоимость ребрендинга может обойтись Сбербанку в несколько сотен миллионов долларов.