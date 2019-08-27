Трамп обещал устроить гостей G7 без постельных клопов

Вашингтон, 27 августа. Президент США Дональд Трамп решительно опроверг слухи о клопах в его гостиничном комплексе Doral National в Майми, где он собирается принимать гостей саммита G7 в 2020 году.

Глава государства заявил, что этот фейк распространили его политические оппоненты среди левых демократов.

«Нет постельных клопов в Doral​​​. Радикальные левые демократы, услышав, что расположенный в идеальном месте Doral National MIAMI рассматривается для проведения следующей G7, распространили этот ложный и отвратительный слух. Некрасиво!» — пишет политик в Twitter.

Напомним, что ранее Трамп предложил провести следующий саммит «Большой семерки» на территории его отеля Doral National. После этого пользователи начали шутить про клопов, вспомнив скандал 2017 года. Тогда, незадолго до инаугурации Трампа, издание Miami Herald сообщило, что один из постояльцев отеля якобы подал иск на заведение из-за укусов клопов, а руководство гостиницы урегулировало дело во внесудебном порядке.

Ранее сообщалось, что Трамп настаивает на возвращении России в G7 в связи с провалом расследования Мюллера. Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.