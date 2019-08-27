Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Песков прокомментировал возможный визит Путина в США

32
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал возможный визит Путина в США

Москва, 27 августа. Пока речи об организации визита президента РФ Владимира Путина в США не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить Владимира Путина на саммит G7. Следующая встреча лидеров стран — участниц организации состоится в 2020 году в США.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения прессы о возможном визите президента России в Штаты. 

«Ну, подождите, об этом пока речи не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Напомним, пресса со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп на саммите «семерки» во французском Биаррице поссорился с коллегами из других стран, так как выступал за возвращение России в организацию. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возобновление формата G8 не является самоцелью для России. Он также обратил внимание на то, что многие международные вопросы гораздо эффективнее решать в формате G20. 

infox - new
Источник: Первый канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров