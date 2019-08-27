ФАН готовит расследование о связи «Проекта» с созданием фейков о политиках в Петербурге

Федеральное агентство новостей готовит к публикации расследование о связи медиа «Проект», финансируемого обвиненным в убийстве экс-олигархом Михаилом Ходорковским, с обнаруженной в Санкт-Петербурге квартирой, где производилась подготовка фейковых материалов о главах регионов, министрах и других чиновниках.

Отделу расследований ФАН стало известно, что связанная с «Проектом» журналистка Ольга Чуракова имеет отношение к серии фейковых публикаций о российских политиках. В СМИ появилось несколько статей о главах регионов, где сообщалось об их мнимых любовных и коррупционных связях.

Ранее ФАН писало, что Ходорковский осуществляет финансирование медиа «Проект», которым владеет бывший главред «Дождя» Роман Баданин. Телеканал RT также сообщал, что Баданин в США изучал проблемы журналистики в современной среде, а спонсировали его увлечение американские фонды. Вернувшись в РФ, он основал расследовательское издание «Проект».

Коротко об издании «Проект»

Штат состоит из восьми человек. Среди прочих Баданин нанял Ольгу Чуракову, ранее работавшую в «Новой газете», «Дожде» и прочих антироссийских изданиях. ФАН установило, что Баданин отправлял Чуракову в Петербург для координации отдела фейковых расследований о российских политиках.

Подробное расследование ФАН опубликует вечером 27 августа.