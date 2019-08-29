Сирийская армия обнаружила братскую могилу САА в провинции Идлиб

Дамаск, 29 августа. Сирийская правительственная армия обнаружила братскую могилу сирийских солдат в одной из деревень в провинции Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).



Подразделения сирийской армии обнаружили в северной части провинции Идлиб «новую братскую могилу», в которой обнаружились тела погибших солдат сирийской армии, которые погибли от рук незаконных вооруженных группировок.

Как стало известно, сирийская армия обнаружила в братской могиле тела 20 силовиков.

Военный источник сообщил нашему корреспонденту, что подразделения сирийской армии смогли обнаружить братскую могилу, которая находится в 4 км к северу от города Джиср-эш-Шугур.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Согласно источнику, останки тел были переданы в компетентные больницы для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления личностей погибших и передачи останков их семьям.

Предварительная экспертиза показала, что эти солдаты подвергались жестоким пыткам перед смертью.

Напомним, что сирийская правительственная армия проводит масштабную военную операцию против террористов на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама. В данный момент САА удалось успешно отвоевать у джихадистов сразу несколько городов. Сами боевики отступают под натиском сирийских военных.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных банформирований пытались вести террористическую пропаганду в районах, которые они контролировали в северной части провинции Хама и в Идлибе на юге.

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1 Организация запрещена на территории РФ.