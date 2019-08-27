Киевских первоклашек заставили учить стихи о Зеленском на 1 сентября

Киев, 27 августа. Первоклассников одной из киевских школ заставил учить стихи о президенте Украины Владимире Зеленском к линейке на 1 сентября. Об этом рассказала в социальных сетях возмущенная мать первоклассника Ольга Боравлева.

«Я думала, что смогу сдержаться. Но нет. Это скрин из нашего родительского вайбера. Искать новую школу?) Или у вас такая же дичь?» — написала женщина, прикрепив скриншот переписки в чате родителей.

Боравлева привела отрывок стихотворения, которое заставляют учить первоклашек.

«Дорогие друзья! Я скажу всем вокруг. Подрастает новое поколение «95 квартала». Среди нас уже есть будущие претенденты, как Зеленский, которые могут стать президентом Украины».

Женщина добавила, что не собирается спорить о политических взглядах. Однако выразила недоумение тем, что кому-то удалось связать политику и День знаний. Боравлева отметила, что ситуация заставила ее испытать испанский стыд: вместо жизненных ценностей, ориентиров, мотивационных напутствий об учебе дети будут слушать оды президенту страны.

Некоторые пользователи Сети сначала даже не поверили в столь невероятную ситуацию и сочли это шуткой. Другие же предложили автору поста не водить ребенка на линейку 1 сентября, ведь «знаний там все равно не предвидится».

Стоит отметить, что ранее Зеленский на церемонии инаугурации попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах, а также отказался принять свой гипсовый бюст. Кроме того, президент Украины переименовал администрацию президента в офис.