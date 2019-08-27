Лукашенко выделил Депардье землю для строительства дома под Минском

Минск, 27 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился выделить землю французскому актеру Жерару Депардье для строительства дома под Минском. Об этом во вторник заявила исполняющая обязанности Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая.

Земельный участок площадью в 0,15 гектара располагается в деревне Лапоровичи под Минском. При этом соседом Депардье станет четырехкратная олимпийская чемпионка Белорусии по биатлону Дарья Домрачева.

«Актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется», — отметила Ракецкая.

Как следует из единого государственного регистра недвижимости, актер заключил с Папернянским сельским исполнительным комитетом договор об аренде земли на 99 лет. Годовая стоимость аренды составляет 132,96 белорусского рубля (65 долларов).

Напомним, что Депардье в 2012 году купил дом в Бельгии и переселился туда, чтобы не платить французский налог на роскошь. В январе 2013 года он стал гражданином России и получил сразу две квартиры — одну в Грозном, другую — в Саранске. По сообщению СМИ, Депардье желает иметь гражданство еще семи стран, в том числе — Алжира. Актер ранее уже заявлял, что он является гражданином мира, а не Франции».

Депардье является одним из самых известных французских актеров наряду с Жаном Рено и Венсаном Касселем. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Невезучие», «Человек в железной маске», «Видок», «Миллион лет до нашей эры», «Жизнь Пи», а также комедийная серия «Астерикс и Обеликс».