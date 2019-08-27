Чемпион Евро-2004 Сейтаридис рассказал, что его испугало в России

Москва, 27 августа. Бывший защитник сборной Греции по футболу и экс-игрок московского «Динамо» Юркас Сейтаридис рассказал о самых пугающих моментах жизни в России.

Сейтаридис рассказал, что больше всего в России его поразил трафик на дорогах. Игрок отметил, что на дорогах в России встречал либо очень дорогие и большие машины, либо дешевые. Машин среднего класса не было, это хорошо отображало разницу в доходах населения, считает футболист.

«Меня поразил ваш трафик. Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина, — босс», — рассказал Сейтаридис в интервью «Матч ТВ».

Кроме того, бывший игрок «Динамо» рассказал о пугающих перелетах на самолете. По его словам, на борт пускали охранников с оружием.

«Ага, помню, с нами летали ребята с пистолетами — охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт», — добавил футболист.

Также Сейтаридис рассказал, как оказался в «Динамо» после «Порту». По его словам, президент португальского клуба продал его в российскую команду и поставил перед фактом.

Сейтаридис в сезоне 2005/2006 играл за «Динамо». В 2004 году защитник стал чемпионом Евро в составе сборной Греции.