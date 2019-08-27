Парубий стал фигурантом уголовного дела о массовой гибели людей в Одессе

Киев, 27 августа. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия по факту его возможной причастности к организации моссовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Портнов напомнил, что ранее он обратился в ГБР с заявлением о причастности спикера Верховной рады к организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей. Кроме того, в заявлении говорится о причастности Парубия к незаконному обороту оружия.

«Государственное бюро расследований отреагировало на моё заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в ходе следственных действий будут проведены экспертизы, направленные на установление всех причастных к совершению данного преступления.

«Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы» — отметил Портнов.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские националисты заблокировали в Доме Профсоюзов в Одессе группу сторонников «антимайдана», выступавших против государственного переворота на Украине. Украинские радикалы забросали здание бутылками с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. При этом националисты стреляли по людям, которые пытался спастись из горящего здания. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек получили тяжелые ранения.