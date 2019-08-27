«Рубин» хочет получить от «Краснодара» 6 млн евро за Сорокина

Казань, 27 августа. Казанский футбольный клуб «Рубин» готов отпустить защитника Егора Сорокина в «Краснодар».

По словам источника Федерального агентства новостей, клуб из столицы Татарстана рассчитывает выручить с продажи 23-летнего футболиста 6 млн евро. «Краснодар» предлагает казанцам 4 млн и бесплатную годичную аренду футболиста. Отмечается, что с самим игроком согласован 4-летний контракт. Известно также, что на игрока претендовал «Зенит», однако сам футболист неоднократно отказывал петербуржцам.

Сорокин — воспитанник петербургского футбола. Его первым клубом стал «Тосно», откуда футболист в январе 2014 отправился в «Рубин», где выступал за вторую команду казанцев и дважды уходил в аренду. Всего на его счету 58 матчей за «Рубин» и 7 голов. В текущем сезоне футболист провел все матчи без замен.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересовался полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым. Казанский клуб согласен отпустить игрока лишь за 5 млн евро, однако «Краснодар» не собирается платить больше 3,5 млн евро.