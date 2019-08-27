Власти Перми могут внести изменения в правила жилой застройки

Пермь, 27 августа. Депутаты Пермской городской думы проголосовали за внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Согласно нововведениям, в Перми изменят коэффициент плотности застройки и установят подзоны этажности и высотности.

Нововведения подразумевает, что застройщики, желающие превысить параметры строительства, должны будут обеспечить новые районы социальной инфраструктурой. Строительство школ и детских садов за счет застройщиков снизит нагрузку на городской бюджет.

Начальник департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова отметила, изменения в ПЗЗ не повлияют на рост цен на жилье.

«Мы считаем, что наша норма не добавит критичного увеличения за квадратный метр», — приводит слова Немировой Infox.ru.

Депутат от «Единой России» Алексей Демкин подчеркнул, что гордума организует должный контроль за исполнением решений и заключением договоров. Проект изменений в ПЗЗ поддержали 28 депутатов, один парламентарий воздержался, один депутат проголосовал против внесения изменений.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что изменения позволят городу получить выгоду от «девелоперской жадности».

«Это такая монетизация ущерба, поскольку любое превышение норм застройки – это нагрузка на бюджет города: на обслуживание, на инженерные коммуникации и прочее», — отметила Ирбитская.

Эксперт объяснила, что застройщик, желающий, к примеру, построить два дополнительных этажа, должен будет благоустроить все улицы района, три этажа – построить культурный центр, четыре этажа – благоустроить улицы, построить культурный центр и детский сад.

«Есть диверсифицированная линейка, которая напрямую связана с превышением норм этажности. Это одна модель и, видимо, Пермь хочет начать внедрять ее, что стоит приветствовать», – добавила Ирбитская.

При этом эксперт считает, что изменения могут привести к повышению цен на жилье. Ирбитская подчеркнула, что не бывает качественного дешевого высокоэтажного жилья.