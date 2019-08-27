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IAC представит итоги своих исследований за 2019 год

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IAC представит итоги своих исследований за 2019 годМосква, 27 августа. Международный антикризисный центр International Anticrisis Center (IAC), который специализируется на исследованиях в политическом консалтинге, 28 августа проведет презентацию итогов своей деятельности в программе «Политический ландшафт-2019 в разрезе регионов мира: исследования и аналитика».

На презентации эксперты IAC расскажут об опыте работы в странах Африки, а также об основных трендах, формирующих политический ландшафт Южной Америки, Центральной Европы и Балканского региона.

IAC – это независимая экспертная организация, созданная для проведения социологических и геополитических исследований, политического консультирования и помощи в осуществлении переговоров в условиях кризисных ситуаций.

Деятельность организации направлена на предотвращение и урегулирование международных и внутригосударственных конфликтов, а также на выработку механизма эффективного антикризисного управления на различных административных уровнях.

В этом году аналитики IAC провели анализ работы трех крупнейших партий ЮАР в ходе предвыборной кампании и спрогнозировали итоги выборов в государстве, а также подвели итоги первого года жизни Армении под эгидой Пашиняна.

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