Три центра космической связи появятся в России

Москва, 27 августа. Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на развитие трех комплексов космической связи в разных российских регионах. Известно, что один из них будет находиться в Крыму.

Создать центры дальней космической связи в Роскосмосе планируют на Медвежьих озерах в Московской области, в городе Калязин Тверской области и в поселке Школьное в Крыму, передает «ForPost».

Такого рода комплексы необходимы для обеспечения непрерывного и устойчивого управления космическими аппаратами в дальнем космосе на траекториях полета к Луне, Марсу и другим небесным телам Солнечной системы.

Они позволят контролировать полеты не только отечественных, но и международных космических аппаратов.

На развитие систем наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса выделено 1,82 млрд рублей.

«ForPost» отмечает, что в поселке Школьном, где планируется создание современного комплекса связи, в советское время уже находился центр космической связи, с которого велось управление космическими аппаратами СССР.

Также Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Общая сумма контракта на эту цель составляет 374,3 миллиона рублей.

Пилотируемый полет с высадкой первого российского экипажа на Луне запланирован на 2030 год. В 2029 году будет произведен облет спутника Земли, а в 2030 — на Луне развернут модуль для жизни и работы космонавтов.