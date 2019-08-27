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Шойгу рассчитывает на стабилизацию ситуации в Идлибе

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Шойгу рассчитывает на стабилизацию ситуации в Идлибе

Москва, 27 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает на стабилизацию ситуации в сирийском Идлибе, несмотря на ее непростой характер. Так глава Минобороны РФ прокомментировал журналистам обстановку в данном регионе САР.

«Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется», — сказал Сергей Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные шаги по борьбе с террористами в сирийском Идлибе.

На прошлой неделе стало известно об освобождении Хан-Шейхуна, расположенного в Идлибе, от боевиков. Генштаб вооруженных сил САР объявил о намерении продолжить продвижение войск на север провинции до освобождения всей территории республики от террористов.

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