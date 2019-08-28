Сирия новости 28 августа 07.00: США готовят новых боевиков в «Ат-Танфе», SDF запретили пользоваться сотовыми

Сирия, 28 августа. Инструкторы США подготовили новую группу боевиков в «Ат-Танфе», курдским бойцам запретили пользоваться сотовыми, новый конвой коалиции прибыл в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейды и аресты на востоке Дейр-эз-Зора.

ВКС РФ: нанесли удар по боевикам в районе города Кафр-Набаль.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вступила в междоусобные столкновения на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили танк САА под Кабаной.

Курды: запретили бойцам SDF носить телефоны с камерой и выходом в Интернет.

Международная коалиция: завершила подготовку новой группы боевиков в «Ат-Танфе», направила новый конвой SDF в Хасаке, расширяет взлетную полосу авиабазы близ Ад-Дарбасии.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия продолжает штурм форпоста джихадистов «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в горной местности на севере Латакии — однако пока без очевидных успехов. Между тем новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает об уничтожении танка САА под Кабаной, где обороняются боевики.

Провинция Алеппо

Мощный пожар вспыхнул в деревне Сусиан, расположенной на севере провинции Алеппо в районе города Аль-Баб. Как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), пожар вспыхнул в ходе междоусобных столкновений между различными протурецкими группировками «Свободной сирийской армии» (ССА) — боевики из «151-й бригады» устроили перестрелку с боевиками «Джебхат аш-Шамия», в результате случайно сдетонировал резервуар с горючим.

Провинция Хомс

Очередная группа боевиков так называемой «Новой сирийской армии» завершила подготовку под руководством американских инструкторов в «зоне деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф» на юге провинции Хомс, сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_) большинство из новых боевиков на службе коалиции США — беженцы, набранные из лагеря «Эр-Рукбан».

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики застрелили мужчину по имени Хади аль-Сайед в городе Дибан в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает новостной источник в Twitter (@AlSharqia24).

Между тем САА проводит рейды и аресты в городе Абу-Кемаль, расположенном на восточной окраине Сирии близ границы с Ираком. Об этом сообщает новостной источник (@DeirEzzor24). Напомним, в течение минувших нескольких недель район Абу-Кемаля подвергался налетам «спящих ячеек» группировки «Исламское государство1» (запрещено в РФ), действующих из сирийской пустыни.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия и союзные силы продолжают оказывать давление на позиции террористов в провинции Идлиб.

Боевая авиация ВКС РФ нанесла удары по позициям террористов в Идлибе. Как сообщает турецкий новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV), под ударом оказались скопления террористов в районе город Кафр-Набаль.

Между тем источник в Twitter (@Salah_Addin_) утверждает, что боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают подготовку провокаций в городах Маарет ан-Нуман и Джиср аш-Шугур. Как и ранее, цель провокаций — обвинить правительство Сирии в использовании химического оружия в Идлибе. Министерство обороны РФ неоднократно предупреждало, что подобные информационные удары могут быть приведены в действие в случае успехов САА в ходе наступления в Идлибе.

Провинция Ракка

Командование проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) запретило своим бойцам в провинции Ракка носить с собой мобильные устройства, которые имеют камеру или подключение к Интернету. Об этом сообщает источник в Twitter (@Sarmad_AlJilane). Очевидно, что решение руководства SDF нацелено на предотвращение утечек информации — весьма вероятно, это стало особенно актуально в связи с началом турецкой военной операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии. По всей видимости, курдское командование хочет, чтобы какие-то факты ни в коем случае не стали известны раньше времени.

Провинция Хасака

Крупный конвой международной коалиции во главе с США прибыл из Иракского Курдистана в город Хасака. Конвой, как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), привез вооружение и припасы для проамериканских курдских сил. Сообщается, что очевидцы насчитали в составе конвоя более 150 грузовиков, груженых оружием, транспортом, готовыми строительными блоками, а также много закрытых грузовиков.

Тот же источник сообщает, что международная коалиция начала расширение взлетно-посадочной полосы военной авиабазы неподалеку от населенного пункта Ганнамия, который расположен близ города Ад-Дарбасия в провинции Хасака. ВПП авиабазы будет приспособлены для приема более крупных самолетов. Ранее аналогичные сообщения поступали по поводу авиабазы в Аш-Шаддади — вероятно, коалиция США планирует многократно увеличить объем грузов, поставляемых в Сирию по воздуху.

Тем временем «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что четыре человека — среди них женщина, ребенок и боец SDF, — пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в городе Маркада. Начиненный взрывчаткой мотоцикл взорвался неподалеку от штаба SDF. Стоит отметить, что некоторое время назад SDF пытались запретить использование мотоциклов на востоке Сирии, чтобы предотвратить такие теракты, однако по всей видимости эти запреты не помогли.

1 Организация запрещена на территории РФ.