В Киеве объяснили, почему Зеленский «отбросил амбиции» и первый позвонил Путину

Украинский президент Владимир Зеленский отбросил свои амбиции и пошел на диалог с Россией, чтобы произвести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко. Такой поступок Зеленского политолог оценил положительно.

Обмен между Украиной и Россией будет позитивно влиять на рейтинг действующего президента «незалежной», полагает собеседник ФАН. Кроме того, этот обмен может стать первым шагом в восстановлении российско-украинских отношений, добавил Михальченко.

«Дело в том, что обмены уже не ведутся более двух лет, и новый обмен будет позитивно воспринят в украинском обществе. Обмен будет проходить скорее всего синхронно», — отметил киевский политолог.

Для понимания ясности происходящего нужно дождаться подписания указа об амнистии российским и украинским президентами, уверен он.

«Они еще не опубликованы, — пояснил собеседник ФАН. — Однако есть информация, что президент Украины может в ближайшее время опубликовать такой указ».

Политолог также предположил, что во время визита российского омбудсмена Татьяны Москальковой она вместе со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой уточняли как аспекты подписания указов о помиловании, так и другие детали обмена.

Предстоящий обмен удерживаемыми лицами может стать первым шагом в улучшении российско-украинских отношений, не исключает Михальченко.

«Это результат диалога двух президентов: Украины и России. Да, Зеленского критикуют за то, что он первый позвонил Владимиру Путину и договорился об обмене. Но нужно быть реалистами: речь идет не об амбициях, речь идет о людях. Если украинский президент отбросил свои амбиции, то я оцениваю это позитивно», — отметил собеседник ФАН.

За этим шагом могут последовать и другие действия по нормализации отношений между двумя странами, продолжил Михальченко.

«Через несколько недель пройдет встреча в нормандском формате, и там Путин и Зеленский могут договориться о предстоящих действиях. Этот обмен может даже отразиться на позициях обеих стран по урегулированию в Донбассе», — добавил украинский политолог.

Ранее стало известно, что Россия и Украина согласовали дату проведения обмена удерживаемыми гражданами. Об этом заявил адвокат нескольких находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин. Защитник добавил, что пока дата будущего обмена не подлежит разглашению.