Сирия, 27 августа. Боевики ХТШ выпускает фейки о потерях армии. В Хасаке дети пострадали при теракте. В Ракке позиции SDF сворачивают свои позиции и укрепления. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет на юг провинции Идлиб, обстреляв позиции радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, отразили нападение ИГИЛ1 в пустыне Бадия в Дейр-эз-Зоре

«Исламское государство1»: подозревается в установке бомбы в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре напали на конвой сирийской армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, о том что якобы отбила обратно у правительственной армии три поселка, потеряла свыше трех десятков боевиков в Идлибе

Курды: одного боевика потеряли при теракте в городе Аш-Шаддади в Хасаке, в Ракке выводят отряды из пограничных с Турцией зон.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустыне Бадия в западной части провинции «спящие ячейки» «Исламского государства» снова совершили нападение на позиции сирийской армии. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, новое нападение боевиков произошло в районе городов Меядин и Абу-Кемаль. По словам корреспондента портала Step News, после двухчасового столкновения силы сирийской арабской армии (САА) сбросили с самолетов бомбы на места скопления радикалов у Меядина. «Оппозиционные» источники сообщают, что в результате нападения якобы погибло 20 военнослужащих. Официальные СМИ данные потери в Дейр-эз-Зоре не подтверждают. По мнению обсерватории, это нападения подтверждает верность отчетов, представленных некоторыми странами о том, что ИГИЛ реорганизуются в Сирии, что означает, что «спящие ячейки» начали обмениваться данными друг с другом для восстановления, координации атак в различных регионах страны.

Провинция Идлиб

Активизировались сторонники «умеренной оппозиции». По сообщениям некоторых из них, боевики в ходе операции против правительственных сил якобы взяли под свой контроль поселки Шам-аль-Хуву, Аль-Джадую, Ас-Саллумию. Подконтрольный группировке «Тахрир аш-Шам» медиапортал «Ибаа» передает, что радикалам якобы удалось прорвать линию обороны САА у поселка Абу-Омар, убить несколько военнослужащих, включая офицера, как передал источник в сети Twitter @Elizrael. Официальные СМИ потерь не подтверждают, как и то, что боевикам удалось вернуть себе поселки.

Ожесточенные бои продолжились у поселка Абу-Омар. Террористы ведут по позициям сирийской армии мощный артиллерийский огонь из крупнокалиберных орудий, рассчитывая вернуть территории под свой контроль. Боевикам удалось вывести из строя несколько единиц бронетехники САА, как сообщает агентство ТАСС. Для поддержки армии ВВС Сирии совершили боевой вылет на юг провинции и ударили с воздуха по исламистам. По сведениям телеканала Al Hadas, обе стороны несут потери, в рядах правительственных войск погибло не менее 20 солдат. В рядах противника убито 33 боевика.

Провинция Ракка

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) покидают сирийско-турецкие приграничные районы Ракки у города Тель-Абъяд, как передает источник в сети Twitter Hoseung Hesen. С конца прошлой недели курды начали сворачивать свои позиции и покидать районы будущей «зоны безопасности», границы которой, наконец сумели установить в ходе переговоров Вашингтон и Анкара – на севере провинции будет пролегать 14-километровый участок, откуда курдам нужно вывести свои отряды и бронетехнику. Курдам так же нужно уничтожить все укрепления, которые они успели построить в приграничных с Турцией территориях.

Провинция Хасака

В городке Аш-Шаддади взорвался заминированный мотоцикл, в результате чего пострадали четыре мирных жителя и один боец «Демократических сил Сирии», о чем сообщает портал Baladi News. Источники портала уточняют, что трое из пострадавших – дети, двое из них в критическом состоянии доставлены в больницу. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент. За последние несколько месяцев в провинции Хасака в различных районах провинции произошли десятки взрывов мотоциклов, автомобильных бомб и мин, что привело к жертвам среди гражданского населения. Ответственность за все эти нападения курдские боевики возлагают на «спящие ячейки» ИГИЛ, которые укрываются в провинции, пользуясь помощью местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.