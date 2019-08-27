Путин подтвердил приверженность России и Турции территориальной целостности Сирии

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция выступают за территориальную целостность Сирии и не допустят разделения страны на зоны влияния, об этом российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реждепом Тайипом Эрдоганом.

«Исходим из незыблемости принципа сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, недопустимости разделения страны на зоны влияния», — заявил Путин после переговоров с Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Путин выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в самое ближайшее время. Лидеры двух стран оценили итоги работы астанинского формата. Путин и Эрдоган назвали астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования ситуации в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»111на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.